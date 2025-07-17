Нынешние темпы закачки газа в ПХГ опережают прошлогодние, но это вовсе не является гарантией, что Украина успеет накопить необходимые запасы к осенне-зимнему периоду. На фото — одно из предприятий компании Нафтогаз (Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Почему Украине зимой грозит дефицит газа и как эту проблему, по мнению Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, еще можно безболезненно решить.

Чтобы полностью выполнить программу закачки газа в подземные хранилища, Украине не хватает более 1 млрд евро.

Об этом в интервью NV рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Реклама

«Сейчас идет ежесуточная закачка на уровне 50 млн. кубических метров, — пояснил эксперт. — В принципе, темпы удовлетворительные. Я думал, что они будут меньше. Хотя существует проблема. И речь идет не о технологической возможности закачки газа, — мощностей как раз хватает для этого. Зато недостаточно денег».

Омельченко отметил, что правительство до сих пор не утвердило плановый объем закачки на осенне-зимний период. «Нам необходимо иметь до 20 октября в целом по крайней мере 13,5 млрд куб. м, это вместе с „буферным“ газом. Маловероятно, что этот объем смогут закачать. Думаю, будет где-то 12−12,5 млрд куб. м (вместе с буферным газом)», — предположил специалист. Мол, остальное придется докупать в осенне-зимний период — в зависимости от температурных режимов зимой и, соответственно, от спроса.

«В прошлом году господин Чернышов [Алексей Чернышов, тогда еще глава НАК Нафтогаз] заявлял, что нам не нужно импортировать газ. Он сделал на этом пиар-кампанию, и в результате мы вынуждены были закупать зимой дорогой газ и потеряли сотни миллионов долларов за счет этой коммерчески провальной стратегии в прошлом году. А надо было срочно закачивать газ заранее», — напомнил Омельченко.

Как сообщалось ранее, по данным МВФ, на начало 2025 года до 50% газовой инфраструктуры НАК Нафтогаз Украины было атаковано и временно повреждено, что привело к резкому падению добычи газа и снижению объемов его хранения до исторически низкого уровня.

Кроме того, в обновленной программе МВФ расширенного финансирования Украины (EFF) отмечается, что НАК Нафтогаз внедряет комплексный план импорта газа в 2025 году для замены внутреннего производства, утраченного из-за атак на его инфраструктуру. «Для финансирования этих закупок ожидается, что компания будет полагаться преимущественно на поддержку международных финансовых учреждений и доноров, собственные денежные буферы и внутреннее банковское финансирование. Дополнительных бюджетных расходов на импорт газа не ожидается», — говорится в документе.