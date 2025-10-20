РФ в следующем году будет иметь значительный бюджетный дефицит в размере почти $100 млрд, еще месяц назад эта цифра составляла $71 млрд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Уже сейчас мы считаем, что в следующем году Россия будет иметь значительный дефицит — почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы — месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше», — сказал Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, если Индия действительно начнет покупать меньше энергоносителей у РФ, это поможет Украине.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявлял, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. По мнению Трампа, теперь надо, чтобы Китай сделал то же самое.

В МИД Индии на фоне этих заявлений сказали, что власти страны при принятии решений по закупкам нефти и газа ориентируются на защиту интересов индийских потребителей.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о сползании российской экономики в рецессию.

В сентябре 2025 года украинская разведка сообщила о том, что Россия не сможет выйти из войны без обвала экономики.