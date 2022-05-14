Зеленский выступит на Давосском экономическом форуме 14 мая, 08:09 Цей матеріал також доступний українською Выступление Зеленского в Давосе планируется 23 мая (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Как сообщает Вloomberg, выступление украинского лидера планируется 23 мая в день открытия конференции.

Отмечается, что среди украинских политиков, которые лично посетят мероприятие, будут вице-премьер Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.

Видео дня

«Мир находится в исторически поворотном моменте, и это требует от нас срочного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем», — заявил представитель Форума Янн Цопф.

По его словам, это будет важный «украинский момент» вместе с другими высокопоставленными украинскими представителями обсудить события в правительстве, бизнесе, обществе и будущее Украины, которое окажет влияние на всех как глобальное сообщество.

Накануне Зеленский призвал усилить давление на Россию, а также упрекнул те страны, где вместо оказания помощи Украине находят время на споры.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.