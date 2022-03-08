«Наиболее вероятный сценарий». В Morgan Stanley спрогнозировали дату дефолта России 8 марта, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Россия может прекратить выплаты по внешнему госдолгу (Фото:photochur / pixabay)

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley считают дефолт России по внешнему госдолгу наиболее вероятным сценарием, пишет Bloomberg.

Шансы на то, что Россия будет осуществлять выплаты по внешнему госдолгу, уменьшаются по мере падения цен на облигации, приближения рецессии в стране и введения странами Запада различных ограничений на платежи из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают в Morgan Stanley.

«Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. В случае дефолта он вряд ли будет похожим на обычный. Сравнение с Венесуэлой, пожалуй, является самым подходящим вариантом», — написал в обзоре Саймон Уэвер, глобальный руководитель компании по стратегии кредитования развивающихся рынков.

По его словам, дефолт может наступить уже 15 апреля. В этот день закончится 30-дневный период, в течение которого Россия должна осуществить купонные выплаты по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Сейчас инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за каждый доллар США, пишет Bloomberg. За несколько дней до вторжения России в Украину облигации торговались выше номинала.

Хотя оценка инвесторами суверенного долга редко падает до однозначных цифр, в Morgan Stanley не исключают, что это произойдет с российскими облигациями.

Уэвер отметил, что российский дефолт будет похож на дефолт Венесуэлы в 2017 году, так как у России тоже есть значительные нефтяные активы, которые можно будет задействовать только после снятия санкций.

В случае дефолта России по облигациям кредиторы смогут через суд получить доступ ко всем активам, которые в настоящее время заморожены за пределами России, включая валютные резервы.

Дефолт может быт связан с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками. В Morgan Stanley отмечают, что существует некоторая неопределенность в отношении того, будет ли разрешено банкам США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.

7 марта правительство России определило список недружественных для нее стран на фоне полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Крупные долги кредиторам из этих стран разрешили выплачивать в российских рублях.

В J.P. Morgan отмечали, что первой критической датой является 16 марта, когда РФ должна совершить две крупные выплаты по облигациям.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.