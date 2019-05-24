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Данилюк: Перед переговорами с РФ по транзитному контракту Кабмин и Нафтогаз должны перестать спорить

Вчера, 19:08
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Данилюк: Перед переговорами с РФ по транзитному контракту Кабмин и Нафтогаз должны перестать спорить - фото

Олександр Данилюк via Facebook

Кабинет министров и НАК Нафтогаз Украины должны перестать спорить друг с другом и выработать единую позицию перед проведением переговоров с РФ о транзите газа через украинскую ГТС.

Об этом в комментарии Радио НВ заявил назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

«Если это касается, например, вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то должны быть не споры между Кабинетом министров и НАК Нафтогаз — каждый тянет в свою сторону. Должна быть общая позиция и формирование переговорной позиции, отстаивание ее», — сказал он.

Напомним, ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российская сторона отказалась проводить в мае трехсторонние переговоры о транзите газа через ГТС Украины. На июнь переговоры тоже не были согласованы.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

В тот же день Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать СНБО. По его словам, СНБО — это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, но также в экономической сфере и энергетике.

Теги:   Украина-Россия НАК Нафтогаз Украины Александр Данилюк Радио НВ

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