Данилюк: Перед переговорами с РФ по транзитному контракту Кабмин и Нафтогаз должны перестать спорить Вчера, 19:08 274 Цей матеріал також доступний українською Олександр Данилюк via Facebook Олександр Данилюк via Facebook

Кабинет министров и НАК Нафтогаз Украины должны перестать спорить друг с другом и выработать единую позицию перед проведением переговоров с РФ о транзите газа через украинскую ГТС.

Об этом в комментарии Радио НВ заявил назначенный на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

«Если это касается, например, вопроса переговоров с Россией по транзитному контракту, то должны быть не споры между Кабинетом министров и НАК Нафтогаз — каждый тянет в свою сторону. Должна быть общая позиция и формирование переговорной позиции, отстаивание ее», — сказал он.

Напомним, ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что российская сторона отказалась проводить в мае трехсторонние переговоры о транзите газа через ГТС Украины. На июнь переговоры тоже не были согласованы.

22 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

В тот же день Данилюк заявил, что имеет видение, как должен работать СНБО. По его словам, СНБО — это орган, который решает стратегические вопросы не только в сфере обороны, безопасности, но также в экономической сфере и энергетике.