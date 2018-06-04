Данилюк заявил об угрозах экономике при отсутствии транша МВФ – СМИ

Данилюк: В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около $4 млрд

Министр финансов Украины Александр Данилюк разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом говорится в соответствующем письме, копия которого есть в распоряжении Украинской правды.

Данилюк просит нардепов "отложить в сторону все существующие политические споры" и "принять решение исторической важности".

"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", - объясняет чиновник.

Он предупреждает, что если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают "серьезные финансовые и политические последствия".

Данилюк напоминает, что невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов. И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более $23 млрд.

"В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около $4 млрд. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", - отмечает он.

Данилюк прогнозирует, что подобный сценарий является угрозой национальной безопасности страны и "отбросит государство в развитии на годы назад".

Напомним, что ранее глава Нацбанка Яков Смолий заявлял, что НБУ может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. При этом, регулятор, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.