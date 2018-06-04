Данилюк заявил об отсутствии причин повысить минимальную зарплату в Украине

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что предпосылок для повышения в стране минимальной заработной платы нет.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Предпосылок нет… Повышение "минималки" – это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд грн. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы ", - отметил министр.

По его словам, если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к минимальной зарплате, была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд грн.

"Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - заключил он.

Напомним, что с 1 января в Украине повысили минимальную заработную плату до 3 723 грн в месяц.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что минимальную зарплату повысят до 4 100 грн. Но через несколько дней Кабмин ответил, что у него нет таких расчетов, а повышение возможно при условии экономического роста в государстве.

При этом, в средине апреля Министерство финансов заявило, что не видит возможности для пересмотра размера минимальной заплаты в Украине до уровня 4,2 тыс. грн.

Это же утверждение позже подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.