Данилюк рассказал о последствиях прекращения сотрудничества Украины с МВФ

При этом, как отметил министр, госбюджет на этот год предусматривает получение траншей МВФ и доступ к внешним рынкам заимствований

Прекращение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) автоматически означает уменьшение расходов государственного бюджета минимум на $4 млрд.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

"Если мы прекращаем сотрудничество с МВФ - это автоматически означает секвестр. Секвестр на сумму минимум $4 млрд", - сказал он.

При этом, как отметил министр, госбюджет Украины на 2018 год предусматривает получение траншей МВФ и доступ к внешним рынкам заимствований.

"Ключевое условие по программе с МВФ - принятие закона об антикоррупционном суд - не выполнено", - подчеркнул Данилюк.

Отметим, что ранее министр финансов разослал народным депутатам письмо, в котором призывает немедленно принять закон об антикоррупционном суд и тем самым разблокировать финансирование от МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Следующий транш от МВФ составит около $1,9 млрд.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованиями были уже принятые пенсионная реформа и закон о приватизации.

В марте этого года глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью НВ заявлял, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.

Однако позже Нацбанк спрогнозировал выделение очередного кредитного транша МВФ (около $1,9 млрд) лишь во втором полугодии 2018 года.

При этом международное рейтинговое агентство Fitch ожидает получение Украиной следующего транша в третьем квартале 2018 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью НВ заявлял, что Украина планирует заключить с МВФ новую программу расширенного финансирования после окончания текущей.

НБУ рассчитывает, что объем следующей программы сотрудничества с МВФ может составить около $5,5 млрд. При этом регулятор, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.