Данилюк назвал три заслуги на посту министра финансов

Национализация Приватбанка, внедрение прозрачного реестра НДС к возмещению, а также прозрачный и прогнозируемый подход к бюджетированию – это три "кейса", осуществлением которых на посту министра финансов гордится Александр Данилюк.

Об этом он рассказал в эфире программы Экономический прорыв на Радио НВ.

По делу Приватбанка, по словам Данилюка, все до этого момента боялись даже подойти к этому вопросу ввиду даже не бывших собственников банка, а ввиду того, какого масштаба была эта проблема. Если бы с ее решением еще немного медлили, то 22 млн клиентов потеряли бы свои деньги. "Все реформы за предыдущие два года были бы перечеркнуты", - отметил Данилюк.

Что касается возмещения НДС, то теперь никто, как уверяет экс-министр, не сможет "откатить" назад новую прозрачную систему.

Также Данилюк назвал три вещи, которые ему удалось остановить: это внедрение НДС-облигаций, возобновление налоговой милиции, а также то, что Минфин не позволял непрозрачно направлять средства госбюджета на разные "хотелки". "Считаю, что этим я очень многим испортил их планы", - сказал он.

Свою жесткую позицию по многим спорным вопросам Данилюк считает правильной: "Именно так и должен работать любой министр финансов на своем посту".

Как известно, в четверг, 7 июня, Верховная Рада одобрила увольнение Александра Данилюка с должности министра финансов по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вслед за этим замминистра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку.

В тот же день Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов Украины.