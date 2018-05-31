Данилюк назвал незаконным решение о передаче ГФС правительству

Решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы (ГФС), которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным.
Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с бизнесом в Киеве в четверг, 31 мая, передает Интерфакс-Украина.
"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления", – сказал он.
Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику – ГФС, находится в координации министерства.
Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.
"Переподчинение – этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках – это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве", – сказал министр финансов.
По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.
"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", – подчеркнул Данилюк.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство на заседании проголосовало за переподчинение ГФС напрямую Кабмину.
Кроме того, Кабмин также исключил Минфин из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые направляются на рассмотрение правительства.
Комментарии
Правила комментирования