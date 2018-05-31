Данилюк назвал незаконным решение о передаче ГФС правительству

По его словам, ГФС должно быть в единой системе министерства

Решение Кабинета министров о переподчинении ему Государственной фискальной службы (ГФС), которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на встрече с бизнесом в Киеве в четверг, 31 мая, передает Интерфакс-Украина.

"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления", – сказал он.

Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику – ГФС, находится в координации министерства.

Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

"Переподчинение – этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках – это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве", – сказал министр финансов.

По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", – подчеркнул Данилюк.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство на заседании проголосовало за переподчинение ГФС напрямую Кабмину.

Кроме того, Кабмин также исключил Минфин из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, которые направляются на рассмотрение правительства.