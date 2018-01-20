Данилюк назвал главное условие продолжения сотрудничества с МВФ

"Если реформ не будет, не будет и программы", - сказал Александр Данилюк

Международный валютный фонд может прекратить сотрудничество с Украиной, если реформы не будут продолжены, заявил глава Минфина Александр Данилюк в интервью Зеркалу недели.

Говоря о продолжении программ с МВФ он отметил, что сейчас Украина "на том этапе, когда останавливать реформы нельзя, наоборот, их необходимо ускорять".

"Конечно, предвыборный год все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах", - отметил Данилюк.

Он добавил, что очень важно продолжать делать реформы.

"Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто", - заявил он.

Также он отметил, что неполучение ни одного транша в текущем году и вылет из программы МВФ - "синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го".

"Новая программа (с МВФ. - ред.) не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? ... Необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум... В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом", - добавил глава Минфина.

Ранее сообщалось, что МВФ увидел риски во внеочередном повышении зарплат и пенсий в Украине.