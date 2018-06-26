Дания решила выделить более двух миллиардов помощи Украине

Дания в течение следующих 5 лет выделит Украине более 2-х млрд грн

Дания в течение следующих 5 лет выделит на поддержку Украины 530 млн датских крон (2,2 млрд грн).

Об этом говорится в статье премьер-министров Украины и Дании, передает ЕП.

Отмечается, что средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

При этом премьеры Владимир Гройсман и Ларс Люкке Расмуссен отмечают, что международная поддержка украинских усилий в направлении реформ особенно важна на фоне попыток РФ остановить западный курс Украины.

"Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества. Европа заинтересована в поддержке этих усилий", - отмечается в статье.

Напомним, ранее Совет Евросоюза одобрил выделение Украине финансовой помощи в размере €1 млрд.