Год санкций. Что ждет российскую экономику в 2023 году — прогноз KSE Institute 8 марта, 12:54 Сокращение реального ВВП РФ может достичь 6,1% в текущем году (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Россия сталкивается с новыми проблемами из-за санкций, сокращения экспорта энергоносителей и ухудшения экономических перспектив. 2023 станет решающим для российской экономики. Сокращение реального ВВП может составить 6,1% в этом году.

Об этом заявили эксперты KSE Institute.



В 2023 году KSE Institute прогнозирует углубление рецессии, рост фискального давления и ослабление курса рубля. Ожидается, что потеря традиционных источников инвестиций и негативные настроения, влияющие на внутренний рынок, будут препятствовать долгосрочному экономическому росту.

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Кроме этого, в 2023 году российский бюджет столкнется с рядом трудных проблем, в том числе дефицитом, растущим давлением на финансовую систему, а также ограниченным доступом к резервам из-за санкций против российского Центробанка.

Санкции оказывают все более сильное влияние на экономику, а истощение запасов критически важных импортируемых ресурсов приводит к росту затрат. Наибольшие потери понесут отрасли с высокой рентой и потенциалом роста.

Кроме того, низкие темпы роста производительности труда по-прежнему будут серьезной проблемой для российской экономики. Агрессивная война в Украине и санкции мирового сообщества усугубят ситуацию, сократят капитальные затраты и повлекут за собой эмиграцию высококвалифицированной рабочей силы из России.

Также KSE Institute прогнозирует снижение доходов от экспорта энергоносителей. В 2023 году профицит текущих операций РФ, в прошлом году составивший рекордные $ 227 млрд, существенно сократится из-за санкций и снижения экспорта нефти и газа. Эмбарго ЕС на сырую нефть значительно снизило спрос, поэтому Россия продает ее новым покупателям с огромными скидками. По данным МЭА, к 2030 году потеря европейского энергетического рынка будет стоить России $ 1 триллион.

Курс рубля будет падать. Ослабление рубля приводит к росту цен на импорт, создавая опасности для инфляции. Последующие санкции могут увеличить дефицит бюджета России и поставить страну в сложное и нестабильное экономическое положение. Более жесткая денежно-кредитная политика со стороны правительства РФ и ЦБ России может привести к повышению процентных ставок и напряженности в отношениях между центральным банком и правительством.

Россияне будут беднее из-за войны. Уровень скрытой безработицы в РФ оценивается примерно в 13%. Падение реальной заработной платы и доходов, сокращение сбережений и снижение розничных продаж указывают на проблемы на российском рынке труда, убеждены эксперты KSE Institute. Уход иностранных брендов и снижение качества российской продукции еще больше усугубляют последствия санкций.

Испытывает трудности транспортный сектор, поскольку Россия вовсю пытается найти запасные части для самолетов в обход санкций. Экспорт угля сократился на 6,8%, а утрата традиционных экспортных рынков создает проблемы для российских компаний в сфере добычи металлургических руд, производства стали и деревообработки.