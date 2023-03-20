2023 год может стать переломным. Санкции в отношении России работают, но есть возможности для их усиления 20 марта, 10:12 Санкционное давление на Россию влияет на дальнейшие возможности ведения войны (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Влияние санкций на российскую экономику, в частности, на ее торговлю и госсектор, продолжает усиливаться. Прежде всего, это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители. 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на РФ.

Об этом свидетельствуют результаты исследований международной рабочей группы по вопросам санкций против России Ермака - Макфола, совместно с экспертами Киевской школы экономики.



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«Санкции работают, но есть возможности для их усиления», — подчеркивается в исследовании.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, «санкционное давление на Россию непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны, что подтверждено данными совместного исследования».

Он отметил, что даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и т. д. Это, считает Ермак, доказывает правильность избранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику.

Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (-60% за период с II до IV квартала, и данные за декабрь — январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит $ 63 млрд (по сравнению с $ 227 млрд в 2022 году) с перспективой дальнейшего падения

Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 рубль потерял 20% стоимости, из-за чего растут цены. Из-за войны россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета $ 8−9 млрд, покрывавшихся Фондом национального благосостояния. При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть этого фонда до конца 2023 года.

Доходы от торговли нефтью и газом — ключевого российского драйвера экономики, в том числе и военного бюджета — в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли России будет выглядеть еще более удручающей. Безвозвратная потеря наиболее стабильных и платежеспособных рынков, технологическое отставание, мультипликационный эффект, что отразится на цепочке поставки (танкерные перевозки, портовые услуги, трубный транспорт) — все это лишь ускорит коллапс самого весомого «кошелька».

«Оказывая давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные достаточно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа ($ 350 млрд от общих $540 млрд сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%», — добавил Ермак.

Впрочем, как отметил руководитель ОП, Россия пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.

Приоритетными направлениями работы международной рабочей группы Ермак назвал по снижению уровня ценовых лимитов на российские энергоносители, в частности на нефть, избегание исключений для государственных корпораций, непосредственно вовлеченных в агрессию против Украины, таких как Росатом, обеспечение надлежащего контроля за соблюдением уже имеющихся санкций и противодействие их обходу.

Тем временем российские компании за последние недели «засыпали» партнеров из Казахстана просьбами помочь с обходом западных санкций, импортировав «крайне необходимые товары». Аналогичные просьбы еще осенью прошлого года массово получала Индия.