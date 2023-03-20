2023 год может стать переломным. Санкции в отношении России работают, но есть возможности для их усиления

20 марта, 10:12
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Санкционное давление на Россию влияет на дальнейшие возможности ведения войны (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Санкционное давление на Россию влияет на дальнейшие возможности ведения войны (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

Влияние санкций на российскую экономику, в частности, на ее торговлю и госсектор, продолжает усиливаться. Прежде всего, это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители. 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на РФ.

Об этом свидетельствуют результаты исследований международной рабочей группы по вопросам санкций против России Ермака - Макфола, совместно с экспертами Киевской школы экономики.

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«Санкции работают, но есть возможности для их усиления», — подчеркивается в исследовании.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, «санкционное давление на Россию непременно влияет на ее дальнейшие возможности ведения войны, что подтверждено данными совместного исследования».

Он отметил, что даже в официальных источниках РФ признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и т. д. Это, считает Ермак, доказывает правильность избранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются и возможности для дальнейшего усиления давления.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику.

Профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (-60% за период с II до IV квартала, и данные за декабрь — январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит $ 63 млрд (по сравнению с $ 227 млрд в 2022 году) с перспективой дальнейшего падения

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Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 рубль потерял 20% стоимости, из-за чего растут цены. Из-за войны россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам. Сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: ежемесячно война забирает из российского бюджета $ 8−9 млрд, покрывавшихся Фондом национального благосостояния. При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть этого фонда до конца 2023 года.

Доходы от торговли нефтью и газом — ключевого российского драйвера экономики, в том числе и военного бюджета — в этом году упадут примерно на 50%. А в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли России будет выглядеть еще более удручающей. Безвозвратная потеря наиболее стабильных и платежеспособных рынков, технологическое отставание, мультипликационный эффект, что отразится на цепочке поставки (танкерные перевозки, портовые услуги, трубный транспорт) — все это лишь ускорит коллапс самого весомого «кошелька».

«Оказывая давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные достаточно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа ($ 350 млрд от общих $540 млрд сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%», — добавил Ермак.

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Впрочем, как отметил руководитель ОП, Россия пока имеет достаточный ресурс для продолжения войны, поэтому от мощности введенных санкций зависит скорость прекращения боевых действий.

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Приоритетными направлениями работы международной рабочей группы Ермак назвал по снижению уровня ценовых лимитов на российские энергоносители, в частности на нефть, избегание исключений для государственных корпораций, непосредственно вовлеченных в агрессию против Украины, таких как Росатом, обеспечение надлежащего контроля за соблюдением уже имеющихся санкций и противодействие их обходу.

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Тем временем российские компании за последние недели «засыпали» партнеров из Казахстана просьбами помочь с обходом западных санкций, импортировав «крайне необходимые товары». Аналогичные просьбы еще осенью прошлого года массово получала Индия.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Россия Санкции против России Цены на нефть

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