Больше не украинец, больше не олигарх. 7 итогов года для Игоря Коломойского 2 января, 12:12 Эксклюзив NV Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Деолигархизацию, начатую украинскими властями, продолжила война. Каким стал 2022 год для одного из самых влиятельных бизнесменов страны?



Прошедший год стал годом потерь почти для всего украинского бизнеса. Больше обеднели те, кто больше имел. Многолетних лидеров украинского списка самых богатых, получивших состояние благодаря контролю над крупнейшими предприятиями или влиянию на власть, меняют бизнесмены из IT и e-commerce. К примеру, в последнем рейтинге Forbes 2−3 места поделили соучредители Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко с состоянием по $2,3 млрд каждый. Они подвинули старожилов Виктор Пинчука и Константина Жеваго.

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Игорь Коломойский и его многолетний партнер Геннадий Боголюбов вообще потеряли статус миллиардеров, который имели еще в прошлом году.

НВ уже писал о политических потерях Коломойского. Этот текст посвящен итогам его бизнеса. Но совсем вынести за скобки отношения с властью в случае с Коломойским все же нельзя. НВ подводит 7 ключевых итогов года для одного из самых богатых бизнесменов страны.

Минус гражданство

С вероятностью 99% Владимир Зеленский лишил Игоря Коломойского украинского гражданства. По данным Forbes, в реестре Государственной миграционной службы для проверки паспортов, его паспорт значится как недействительный. Это плохая история для бизнесмена, деятельностью которого интересуются правоохранители США и Израиля. И его выдача или невыдача, по запросу, будет зависеть исключительно от желания топ-чиновников.

Это также крайне важно, учитывая дальнейшие действия властей, а именно отчуждение у Привата по крайней мере на время войны двух компаний: Укрнафты и Укртатнафты. «Коломойскому фактически было предложено на выбор две таблетки: синюю или красную — тихое сосуществование в новых условиях или тюрьма», — считает собеседник в одной из украинских бизнес-групп.

Нефтяной империи больше нет