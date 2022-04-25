Как спасать экспорт и импорт. Бизнес указал властям на проблему с загранкомандировками 25 апреля, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Украинский пограничник, иллюстративное фото (Фото:ГПСУ)

Бизнес-сообщество призывает разработать прозрачный механизм краткосрочной отсрочки для выезда за границу в командировку.

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В условиях военного положения и повреждения инфраструктурных объектов особо важным становится проведение экспортных и импортных операций. Тем не менее, осуществление таких операций — переговорные процессы, организация логистических цепей, заключение внешнеэкономических контрактов и т. д. — подчас требуют возможности для ключевого персонала компаний выезжать за границу в краткосрочные командировки. Об этом говорится в обращении Европейской Бизнес Ассоциации к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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«К сожалению, опыт двух лет пандемии и двух месяцев режима военного положения демонстрируют, что не все встречи возможно проводить в формате онлайн и не все соглашения могут быть подписаны электронными подписями. В частности, налаживание новых логистических цепочек, поиск новых рынков сбыта и поставки обычно требуют личного привлечения руководства и профильного персонала компаний. Кроме того, чтобы запускать новые производственные линии непосредственно в стране важна возможность для инженерно-технического персонала участвовать в соответствующем обучении и обмене опытом (зарубежные специалисты часто не могут прибыть в Украину из-за риска безопасности)» , — говорится в заявлении Ассоциации.

Однако, подчеркивает бизнес-сообщество, на сегодня отсутствует четкий и прозрачный порядок получения отсрочек от призыва на военную службу с целью выезда за границу, что уже в краткосрочной перспективе может существенно снизить качество переговорных процессов с международными бизнес- партнерами или вообще приостановить запуск новых бизнес-проектов.

«Нерешенным остается и вопрос о возможности пересечения границы забронированных работников, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время», — добавили в ЕБА.

Поэтому Ассоциация обратилась к Денису Шмыгалю с призывом обеспечить возможность выезда для работников, забронированных предприятиями на период военного положения. Кроме того, бизнес предлагает разработать эффективный и прозрачный порядок предоставления краткосрочной отсрочки военнообязанных граждан Украины от призыва на военную службу для выезда за границу для бизнес-целей.

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