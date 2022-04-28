Компенсация за разрушенное жилье. Что следует сделать перед заселением и ремонтом 28 апреля, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Разрушение частных домов в Сумской области из-за преступлений россии (Фото:https://t.me/Zhyvytskyy)

Лица, лишившиеся жилья из-за полномасштабной войны россии против Украины, имеют право на получение компенсации расходов на его восстановление. Тем не менее, есть определенные правила и особенности осуществления этой процедуры.

Отметим, что сбор и учет информации о поврежденном и уничтоженном вследствие боевых действий недвижимое имущество граждан Украины с целью дальнейшего применения механизмов для восстановления нарушенных имущественных прав физических лиц регулируется постановлением КМУ. террористических актов, диверсий, вызванных военной злостью РФ.

Видео дня

Для получения денежной компенсации за работы по восстановлению разрушенного жилья необходимо совершить следующее:

1. Подать заявление о проведении обследования жилья, разрушенного в результате военных действий.

2. Вызвать 102 (не обязательно).

3. Составить акт обследования жилья, разрушенного (поврежденного) вследствие чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной злостью РФ.

Дальше – подробнее.

Подача заявка на возмещение

Адвокат Роман Симутин советует в обязательном порядке подавать заявление на компенсацию разрушенного жилья независимо от желания и возможностей органов местного самоуправления, которые могут ожидать соответствующих распоряжений от КМУ или областных военно-гражданских администраций.

Обратиться с заявлением о возмещении можно одним из трех способов:

лично через ЦНАП или другой уполномоченный орган/представителя местного самоуправления;

через портал Дія;

через нотариуса, владеющего правами государственного регистратора.

Онлайн заявку сделать может любой из родственников, соседей или непосредственно владелец, даже если он находится за границей.

Вызов 102

Сотрудники полиции должны записать, кто принял заявление, номер заявления и протокол осмотра места происшествия.

Вызов не является обязательным требованием в процессе получения компенсации за разрушенное жилье. Однако фиксация не только факта разрушенного жилья, но и доказательство заявителя об уничтоженном или значительно поврежденном имуществе в будущем может помочь получить возмещение его стоимости.

Важно! Пока нет законодательных инструкций по урегулированию вопроса по возмещению поврежденного имущества.

Или подавать заявление, если утеряно свидетельство о праве собственности и его нет в онлайн реестре?

Роман Симутин советует подавать заявление и в таком случае также, объясняю ли это определенным порядком очередности действий:

подача заявления;

составление акта обследования;

восстановление свидетельства о праве собственности на жилье.

Подавать ли заявление, если приходится срочно самостоятельно восстанавливать поврежденное жилье?

Подавать. После составления акта с соседями можно восстанавливать жилье (менять стекла, ремонтировать крышу). Адвокат советует обязательно хранить расходные чеки, поскольку данные, которые указываются в акте, всегда можно изменить и дополнить.

Адвокат отметил, что, несмотря на создание революционного механизма (через Дію) подачи заявления на компенсацию за разрушенное жилье, к сожалению, отсутствует механизм четкой и действенной реализации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.