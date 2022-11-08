Изъятие активов и пассивов. Как государство открыло новый фронт против олигархов, забрав бизнес Коломойского, Жеваго и Григоришина 8 ноября, 13:04 Эксклюзив НВ Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Александр Ярославский и Константин Григоришин вынуждены делиться активами с Минобороны. Что это за активы, возможна ли компенсация и почему некоторые олигархи могут быть не против отдать проблемные предприятия государству?

Государство внезапно стало владельцем пяти крупных частных компаний. С 6 ноября после решения Ставки главнокомандующего Минобороны получили акции и контроль в компаниях Мотор Сич, Укрнафта, Укртатнафта, Запорожтрансформатор и АвтоКрАЗ. «Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечивать неотложные потребности нашего сектора обороны», — пояснил вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

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Назвать это национализацией нельзя, настаивает министр обороны Алексей Резников. «Это не национализация. Это изъятие имущества во время военного положения», — сказал он в ходе брифинга по поводу решения. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после завершения военного положения эти активы «могут быть возвращены владельцам» или же они получат соответствующее возмещение их стоимости. Как формировался список для передачи активов государству, чиновники не объяснили.

По словам источника НВ в команде президента Зеленского, наиболее радикально по поводу национализации в ОП настроен заместитель главы Офиса Ростислав Шурма. Именно он занимается на Банковой экономической политикой и промышленностью. Шурма, по словам источника, также предлагает временные администрации на так называемых облгазах Дмитрия Фирташа, в партии власти сейчас обсуждают соответствующий законопроект.



На предприятиях уже сформированы наблюдательные советы, сообщил Резников. Следующий шаг — назначение менеджмента. Пострадавшие владельцы заводов пока взяли паузу и не комментируют решение военного руководства государства.





Что, наконец, получило государство и почему управление компаниями самых богатых украинцев не станет для правительства и Минобороны легкой прогулкой? Особенно после войны, когда риски ракетных обстрелов исчезнут, а большинство изъятых предприятий получат миллиардные заказы во время восстановления страны.