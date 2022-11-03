Рада уволила Чернышова с должности главы Минрегиона 3 ноября, 13:47 Алексей Чернышев (Фото:Алексей Чернышев via Facebook)

Верховная Рада на заседании 3 октября уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий, сообщает Интерфакс-Украина.



Соответствующий проект определения № 8173 народные депутаты поддержали на пленарном заседании в четверг.

Как отметил замглавы комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк, увольнение Чернышова прошло без отчета. За увольнение проголосовали 279 депутатов.

Видео дня

«Совет одобрил увольнение с должности Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова открыв таким образом путь на назначение главой Нафтогаза», — написал депутат в Telegram.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления единогласно поддержал отставку главы Минрегиона Алексея Чернышова с поста министра развития громад и территорий Украины.

Тогда же министр косвенно подтвердил свой возможный переход в НАК Нафтогаз Украины.

2 ноября в Раде зарегистрировали заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова об отставке.

Три источника НВ в окружении президента Владимира Зеленского заявили, что Чернышов получит место руководителя нефтегазовой компании после увольнения Юрия Витренко.

Вместе с тем, в НАПК призвали не назначать Чернышова главой Нафтогаза. Там объяснили, что такое назначение нарушает закон О предотвращении коррупции.

Чернышов занимал должность министра развития громад и территорий Украины с 4 марта 2020 года. До этого, с октября 2019 года, он возглавлял Киевскую облгосадминистрацию. В политику пришел из частного бизнеса.

