ЕС исключил из "черного списка" офшоров 8 стран

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В черном списке остаются 9 стран и территорий

В черном списке остаются 9 стран и территорий

Евросоюз исключил восемь стран и территорий из списка юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговой сфере должным образом.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу.

В совет ЕС отмечают, что исключение стран из черного списка офшоров базируется на экспертной оценке обязательств на высшем политическом уровне, взятых этими юрисдикциями по устранении указанных ЕС недостатков.

Отметим, что в черном списке налоговых гаваней остаются 9 стран и территорий.

Напомним,  5 декабря министры финансов стран Европейского Союза утвердили черный список “налоговых гаваней”, в который вошли 17 юрисдикций за пределами Евросоюза.

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