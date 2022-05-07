Новое прозападное правительство. Черногория присоединится ко всем санкциям против РФ 7 мая, 05:30 Цей матеріал також доступний українською Новое правительство Черногории (Фото:. REUTERS/Stevo Vasiljevic)

Черногорское правительство готовит пакет введения всех санкций против РФ, введенных Евросоюзом. Ранее пророссийское правительство Черногории блокировало выполнение даже принятых санкций против России.

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Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.



Отмечается, что такое заявление министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич сделал во время визита в украинское посольство.

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«В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиалкой шеф черногорской дипломатии выразил четкую поддержку Украине со стороны Правительства Черногории, а также украинской борьбе за территориальную целостность, суверенитет и независимость против брутальной российской агрессии».

Среди прочего, министр Кривокапич отметил, что «Черногория хорошо понимает украинский народ, подчеркнув близость судеб двух народов с их "великими соседями". Он добавил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также продолжающаяся подготовка к внедрению Черногорией всех пакетов антироссийских санкций».

28 апреля в Черногории было одобрено новое прозападное правительство во главе с бывшим вице-премьером Дританом Абазовичем.

4 февраля пророссийское правительство Черногории было отправлено в отставку.

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