Черниговское управление приобрело 6 троллейбусов почти за 30 миллионов гривен

Компания Эталон выиграла тендер, в котором также участвовала Богдан Моторс, по которому Черниговское троллейбусное управление в течение ближайших 60 дней получит 6 троллейбусов Эталон Т12110 по цене 4,96 млн грн за единицу.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.
Кабины водителя в троллейбусах будут оборудованы кондиционером.
По городским маршрутам Чернигова уже работают 17 Эталонов. Всего троллейбусный парк города насчитывает 100 троллейбусов.
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Журнал Новое Время №38
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