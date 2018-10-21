Черниговское управление приобрело 6 троллейбусов почти за 30 миллионов гривен

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Кабины водителя в троллейбусах будут оборудованы кондиционером
cfts.org.ua

Кабины водителя в троллейбусах будут оборудованы кондиционером

Компания Эталон выиграла тендер, в котором также участвовала Богдан Моторс, по которому Черниговское троллейбусное управление в течение ближайших 60 дней получит 6 троллейбусов Эталон Т12110 по цене 4,96 млн грн за единицу.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Кабины водителя в троллейбусах будут оборудованы кондиционером.

По городским маршрутам Чернигова уже работают 17 Эталонов. Всего троллейбусный парк города насчитывает 100 троллейбусов.

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