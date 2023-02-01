Мечты сбываются. Что известно о главе налоговой Киева, кроме желаний, обнародованых ГБР 1 февраля, 19:10 Сюжет Эксклюзив NV Оксана Датий любит Мальдивы и брендовые вещи (Фото:Главное управление ГНС в Киеве)

Государственное бюро расследований разоблачило руководителя киевской налоговой Оксану Датий на многомиллионных сделках. Во время обысков нашли не только сотни тысяч гривен, но и списки дорогостоящих желаний на год

Оксане Датий — 52 и всю свою профессиональную деятельность, как свидетельствует официальная биография чиновницы, она посвятила налоговой. Например, работала начальником отдела исследовательских проверок в разных районах Киева, заместителем начальника Государственной налоговой инспекции и даже возглавляла управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем в Государственной фискальной службе Киева. Год назад Датий улыбнулась удача — она стала и.о. начальника Главного управления ГНС в Киеве.

Видео дня