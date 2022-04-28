Поддержка с Балкан. Болгария поможет Украине с экспортом электроэнергии и зерновых 28 апреля, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова (Фото:ОП)

Болгария будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Балканский полуостров, а также предлагает порт Варна как логистический хаб для экспорта зерновых Украины.

Об этом на совместном брифинге с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, сообщили в Офисе президента Украины.

Петков добавил, что Болгария будет рада предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для перевалки украинского зерна.

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По словам Петкова, Болгария также может действенно приобщиться к помощи Украине в использовании трансбалканского трубопровода, который будет поставлять природный газ из терминалов сжиженного газа в Турции, в частности, и в Украину.

«Это будет обеспечивать более надежную поставку при более низкой цене», — заявили глава правительства Болгарии.

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