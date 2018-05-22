Чехия намерена упростить и ускорить процедуру трудоустройства украинцев

Министерство труда и социальных дел Чехии готовит программу, благодаря которой ускорится трудоустройство для украинцев в стране, заявила министр труда Чехии Ярослава Немцова, передает Радио Свобода.

Как сообщается, Немцова посетила посольство Чехии в Украине и генеральное консульство во Львове для договоренностей об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу для украинцев. В рамках соглашения между странами предполагается, что 19 600 украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

По словам министра труда, на сегодня в Чехии количество свободных рабочих мест достигло рекордного числа - незанятые более 260 тысяч мест. Это прежде всего медсестры, работники социальной сферы и рабочие средней технической квалификации, строители.

В сообщении отмечается, что в настоящее время в Чешской Республике работает 374 тысячи иностранцев, из них 280 тысяч – граждане ЕС, 94 тысячи – из других стран Европы и Азии. Украинцы из этого количества составляют 70 тысяч.