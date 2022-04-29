И поговорят с Венгрией. Чехия не будет платить за российский газ рублями — премьер-министр Фиала 29 апреля, 20:48 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Чехии Петр Фиала (на переднем плане) и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Варшаве 29 апреля 2022 г. (Фото:facebook Petr Fiala)

Чехия не будет платить России за газ в рублях и намерена продолжить диверсификацию источников поставки «голубого топлива».



Премьер-министр Чехии Петр Фиала в ходе визита в Варшаву заявил, что его страна не будет покупать российский газ за рубли.

«Чехия однозначно не собирается платить (за российский газ) рублями», — заверил Фиала, передает denik.cz. Он не соглашается с позицией Венгрии, которая согласилась рассчитываться в рублях, и намерен попытаться изменить ее позицию в диалоге с Будапештом. «Если мы не покажем России единство и общую позицию, мы все проиграем», — предупредил он.

Видео дня

Фиала признал, что Чехия на 90% зависит от российского газа. Прага хочет избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В этом может помочь Польша. Чешский премьер заявил о необходимости возобновить переговоры о строительстве газопровода Stork 2 (Аист-2). Чехия тоже хотела бы принять участие в строительстве польских LNG-терминалов.

Также будет создана рабочая группа для мониторинга потенциальной остановки поставок нефти из России на НПЗ в Чехии, принадлежащего польской компании PKN Orlen.

Напомним, что на этой неделе Россия прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию. После этого Петр Фиала заявил, что это еще один аргумент в пользу отказа от энергоносителей из РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.