Большое возвращение. Спрос на обучение в частных школах Киева существенно возрос — что происходит с ценами 19 апреля, 20:01 NV Премиум Классы частных школ будут заполнены в следующем учебном году (Фото:Ukrainian Global School)

В частных школах Киева — бум. Из-за повышенного спроса прием детей в первый класс завершится за несколько месяцев до начала обучения. За что родители готовы платить в среднем по 20−30 тыс. грн в месяц?

До старта нового учебного года — пять месяцев, а запись в частные школы уже идет полным ходом. В марте очередь на индивидуальные собеседования в частном Европейском коллегиуме для будущих первоклассников достигла 200 человек. Родителей не отпугивает и немалая цена — по сравнению с довоенным временем она выросла на 20−30%. Теперь месяц обучения ребенка будет стоить родителям около 20−30 тыс. грн. В других частных школах столицы тоже фиксируют повышенный спрос. Но если в старших классах еще достаточно свободных мест, то родителям первоклашек стоит поспешить, чтобы получить место в хорошем заведении.

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Этим летом в Киев планируют возвращаться из-за границы много платежеспособных семей и переехали многие жители востока и юга.

Как изменился рынок частного образования в столице?



В частные школы снова очереди

