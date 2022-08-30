Зоя Литвин: Ни одна частная школа не будет иметь столько детей, как до войны. Интервью о демографии, качественном образовани и безопасности 30 августа, 08:36 Эксклюзив НВ Зоя Литвин говорит, что Новопечерская школа взяла на работу еще одного психолога (Фото:Александр Бойко)

Основательница Новопечерской школы и глава общественной организации Освіторія Зоя Литвин о качестве образования в Украине и особенностях работы во время войны и лучших образовательных системах мира, с которыми уже ознакомились украинские переселенцы



У родителей два вопроса к школе — есть ли в ней бомбоубежище и работает ли психолог. Так описывает ситуацию в образовании, сложившуюся после начала войны, основательница Новопечерской школы Зоя Литвин. С 1 сентября украинские школы, и государственные, и частные, будут работать в новых условиях. Они должны не только учить, но и взять на себя ответственность за жизнь детей в военное время. Ведь угрозы ракетных обстрелов столицы никуда не исчезли. Как будет проходить учебный процесс в условиях полномасштабной войны, хватает ли учеников в частных школах и как это отразится на уровне образования украинцев — в интервью НВ Бизнес рассказала Зоя Литвин.

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Два года пандемии Covid-19, вторжение России в Украину, как все эти факторы повлияли на рынок частного образования?

Я думаю, нужно разделять эти два вопроса. Covid-19 — это одна история, война — совсем другая. Covid-19 показал пробел, который существовал между государственными и частными школами. У частных больше ресурсов, они быстрее обновлялись и реагировали на вызовы «ковида». Если говорить о рынке частного образования, несмотря на то, что это было сложно для семей и для всех школ, в частную приходило больше детей в период «ковида». Родители поняли, что есть по крайней мере онлайн-уроки, или что они лучшего качества. Учителя больше подготовлены. Хотя и в государственном образовании достаточно профессиональных специалистов. Но в целом частные школы адаптировались быстрее, потому что на них был больше родительский прессинг.

Государственные школы справились с этим вызовом или нет?



Я считаю, что справились. Они это делали дольше частных школ. Но поверьте, есть государственные школы, которые ничем и частным не уступают. Есть 5-я школа в Киеве на Печерске, там удивительная руководительница, оставившая частное образование, чтобы развивать государственное. И эта школа абсолютно на уровне с частными, даже, честно говоря, лучше в некоторых вопросах.



Как изменилась ситуация после российского вторжения?

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