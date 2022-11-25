Нет света. Некоторые пункты пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Молдовой могут работать с перебоями — список 25 ноября, 13:10 Граница Украины (иллюстративное фото) (Фото:МВД Украины)

В понедельник, 25 ноября, на пограничных пунктах на границе с Польшей, Венгрией и Молдовой могут отмечаться перебои в работе отдельных пунктов пропуска.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы, в настоящее время усложнена работа пунктов пропуска Краковец на границе с Польшей, Косино — на границе с Венгрией и Табаки — на участке с Молдовой, где может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта.



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Кроме того, на украино-венгерском участке в пункте пропуска Вилок пропускают только пешеходов. Также пропуск пешеходов осуществляется на границе с Молдовой в пунктах пропуска Малоярославец, Новые Трояны и Виноградовка.

В пункте пропуска Орловка на границе с Румынией оформляются легковые машины, микроавтобусы и пешеходы.

Сбои в работе в пунктах пропуска периодически могут возникать из-за повреждений объектов критической инфраструктуры и перебоев в энергоснабжении. Это приводит к временному замедлению или частичной приостановке пропуска.

После ракетных обстрелов 23 ноября ситуация с электроснабжением остается сложной. 23 ноября российские оккупанты осуществили 70 пусков крылатых ракет и около десяти беспилотников Ланцет, которыми пытались попасть в объекты критической инфраструктуры Украины.