Оккупанты снова повредили линию электропередачи к ЧАЭС и Славутичу — Укрэнерго 14 марта, 12:43 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты снова повредили линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую атомную электростанцию и город Славутич, сообщили в Укрэнерго.

"Вчера, 13 марта, ремонтная бригада Укрэнерго отремонтировала высоковольтную линию электропередачи, которая питает Чернобыльскую АЭС и город Славутич. В 19:07 линию поставили под напряжение и начали возобновление энергоснабжения инфраструктуры ЧАЭС и Славутича. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию. Ремонтная бригада НЭК Укрэнерго вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения. Беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад Укрэнерго к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен, так как «это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами», добавили в госкомпании.

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Находившиеся на ней в момент захвата сотрудники станции с тех пор не покидали территорию АЭС.

9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточенной из-за действий российских оккупантов. Вчера министр энергетики сообщил, что электроснабжение возобновили.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

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