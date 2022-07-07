Цены, импорт, дефицит. Как Сільпо поставило бизнес на военные рельсы и растет вопреки войне — интервью НВ 7 июля, 11:25 Эксклюзив НВ В первые месяцы войны Дмитрий Цыганков работал с женой в ирпенском супермаркете Сільпо (Фото:facebook Дмитрия Цыганкова)

Второй по величине ритейлер страны, Fozzy Group, вынужден был закрыть 30% своих магазинов в первые месяцы полномасштабной войны против Украины. Чтобы доставить товары на полки магазинов, компании пришлось принимать неординарные решения.



После вторжения России в Украину розничная торговля столкнулась с массой вызовов. Сети теряли распределительные центры и склады, не хватало товаров и транспорта для их доставки. Когнитивный директор Fozzy Group (Сільпо, Fozzy Cash&Carry, Thrash! Траш!) Дмитрий Цыганков в интервью НВ Бизнес рассказал, за счет чего компания устояла, как ей помогла работа с Укрзалізницей, сколько магазинов сети пострадало из-за обстрелов и появится ли Сільпо за границей.

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В 2014 году все СМИ обошли фото и видео, как в Донецке после начала обстрела города агрессорами разграбили магазин Metro. Спустя 8 лет Россия вторглась в Украину. Сколько ваших магазинов закрылись? Были случаи мародерства?



Если говорить о Fozzy Group в целом, в первые месяцы полномасштабной войны нам пришлось закрыть около 30% из 740 магазинов наших сетей. Сейчас в зоне боевых действий расположено 38 объектов, из них в оккупации — 24. В последние два месяца, нам удалось заново открыть около 100 магазинов, часть из них были повреждены, а часть законсервированы.

Фиксировали случаи разграбления магазинов?

Конечно. Но понять, что было разграблено, а что просто разбито — сложно. К слову, даже не про нас, но в Буче работал супермаркет Novus. Людям было нечего есть, они из разбитого магазина выносили продукты и из-за этого очень страдали. Моя подруга в Буче рассказывала, как вынесла воду, понимая, что заплатить некому — магазин не работает, он разграблен. И со слезами на глазах рассказывала, что чувствует себя воровкой, но ничего сделать не могла.

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