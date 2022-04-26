Голод и холод. Вторжение России в Украину приведет к невиданному росту цен на еду и энергоносители — Всемирный банк 26 апреля, 21:02 Цей матеріал також доступний українською Российская агрессия против Украины приведет к взрывному росту цен на продовольствие в мире (Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Цены на энергоресурсы и продукты питания в мире резко вырастут в 2022 году из-за последствий развязанной Россией войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Глобальные цены на энергоносители в 2022 году увеличатся на 50,5% по сравнению с 2021 годом, а в 2023 году снизятся на 12,4%, говорится в ежеквартальном докладе Всемирного банка Commodity Markets Outlook.

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Стоимость продуктов питания, как ожидается, повысится на 22,9% в этом году и уменьшится на 10,4% в 2023-м.

При этом по итогам 2021 года энергоресурсы в мире подорожали почти вдвое, продукты питания — на 31%, отмечает Интерфакс-Украина.

Подъем цен на энергоносители за последние два года был самым существенным с начала 70-х годов, отмечают во Всемирном банке. Повышение цен на продтовары, крупнейшими поставщиками которых являются Россия и Украина, а также на удобрения было максимальным с 2008 года.

«Сырьевые рынки испытывают один из самых серьезных шоков предложения за десятилетия — из-за войны в Украине, — отметил директор группы по перспективам развития Всемирного банка Айхан Коуз. — Вызванное этим повышение цен на продукты питания и энергоносители будет иметь гуманитарные и экономические последствия. Рост цен на сырье усилит и без того высокое ценовое давление по всему миру».

В текущем году цены на пшеницу, согласно прогнозу ВБ, поднимутся более чем на 40% и достигнут рекордных максимумов. Рост цен будет оказывать серьезное давление на развивающиеся страны, зависящие от импорта пшеницы.

Металлы, как ожидается, подорожают в этом году на 16%, в 2023 году ожидается спад цен.

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