Снять жилье в Киеве. В столицу вернулись люди — что происходит с ценами на аренду квартир

31 августа, 08:08
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

Автор: Александра Некращук

Количество желающих снять квартиру в столице растет, но цены все равно ниже по сравнению с довоенным уровнем. Чего ждать дальше?

В Киеве фиксируют «вторую волну» приезжих — тех, кто возвращается в город. Директор АН «Левый берег» Оксана Суслова говорит, что сейчас спрос на аренду на 40% выше по сравнению с летом. В Киеве уже раскупили жилье по 4−5 тыс. грн. И за 1-комн. квартиру в спальном районе придется выкладывать от 6−7 тыс. грн в месяц. Эти цены не будут меняться до завершения войны, прогнозируют риелторы.

Видео дня

Читайте также:
Скандал вокруг Госкино. «Нам неинтересно здание Довженко-центра», — интервью соинвестора строительства ЖК White Lines

Рынок оживает

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Переселенцы Аренда жилья

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X