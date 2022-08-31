Снять жилье в Киеве. В столицу вернулись люди — что происходит с ценами на аренду квартир 31 августа, 08:08 Эксклюзив НВ Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

Количество желающих снять квартиру в столице растет, но цены все равно ниже по сравнению с довоенным уровнем. Чего ждать дальше?

В Киеве фиксируют «вторую волну» приезжих — тех, кто возвращается в город. Директор АН «Левый берег» Оксана Суслова говорит, что сейчас спрос на аренду на 40% выше по сравнению с летом. В Киеве уже раскупили жилье по 4−5 тыс. грн. И за 1-комн. квартиру в спальном районе придется выкладывать от 6−7 тыс. грн в месяц. Эти цены не будут меняться до завершения войны, прогнозируют риелторы.

Видео дня

Рынок оживает

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.