Мрачное будущее РФ. Российская экономика движется к примитивизации и обратной индустриализации — центробанк Финляндии 3 апреля, 18:06 Россию в этом году ожидает углубление экономической рецессии (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Санкции продолжают наносить ущерб экономике России, движущейся к примитивизации и обратной индустриализации.

Об этом идет речь в сообщении Национального банка Финляндии.



Умелые действия центрального банка, значительные поступления от экспорта и увеличенные государственные расходы смягчили последствия полномасштабного кризиса для российской экономики. Однако в 2023 году санкции продолжают вредить ей.

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Многим предприятиям пришлось приспособиться к использованию компонентов более низкого качества или тратить больше денег. Российские финансовые рынки и многие секторы реальной экономики теперь должны работать без иностранных партнеров. Некоторые компании превращаются из высокотехнологичных в низкотехнологичные.

Санкции против российской нефти работают в полную силу. Ожидается, что экспорт больше не сможет поддерживать рост ВВП. Кроме того, по мере затягивания войны государственные расходы и инвестиции будут расти. Дефицит бюджета в 2023 году будет намного выше, чем текущие заложенные в бюджете 2% ВВП. Россию в этом году ожидает углубление экономической рецессии.

В будущем потенциал для восстановления экономики будет формироваться двумя очень нестабильными факторами: войной и фискальной устойчивостью России.

Центробанк Финляндии отмечает, что на первый взгляд может показаться, что российская экономика не сильно пострадала от войны. Однако в сложившейся ситуации важны не основные показатели ВВП, отмечают аналитики, поскольку они маскируют значительную структурную перестройку российской экономики.

В течение первого года войны российские власти толкнули экономику на путь структурной трансформации к автаркической, то есть изолированной. Импортозамещение и отделение от «недружественных стран» заняли первое место в политической повестке дня. Такая политика может быть успешной при условии огромных инвестиций во внутреннее производство для замены утраченного импорта, а также строительства новых транспортных сообщений.

Поскольку ресурсы ограничены, это означает, что инвестиции в другие секторы упадут. Некоторые экономисты достаточно иллюстративно называют это примитивизацией или обратной индустриализацией.

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Развитые западные экономики, которые Россия называет «недружественными», составляют более 50% мировой экономики и на них приходится еще большая доля глобальной исследовательской и инновационной деятельности. По состоянию на конец 2021 года более 90% российских прямых иностранных инвестиций в поход или из недружественных стран. Разрыв этих связей — огромный и шок, затормаживающий потенциал роста РФ.

Кроме этого, отмечается, что пока идет война на истощение, России нужно будет инвестировать значительные средства в развитие своего военного потенциала, что и стало главной целью экономической политики страны. Это касается не только военно-промышленного комплекса, но и текстиля, продуктов питания и медикаментов.

«Россия неизбежно застряла на пути к снижению потенциального роста и унылому экономическому будущему», — резюмируют в центробанке Финляндии.

Ранее сообщалось, что в 2022 году РФ, несмотря на введение санкций, смогла скрыть за границей около $80 млрд — около трети всех дополнительных доходов, полученных благодаря высоким ценам на энергоресурсы.