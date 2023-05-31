Байден, бизнес, бюджет. Кто больше всех вложился в будущую украинскую победу — NV подсчитал расходы на войну

31 мая, 21:34
NV Премиум
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NV подсчитал, кто больше всего задонатил на ВСУ и вложился в будущую победу Украины (Фото:facebook.com / GeneralStaff)

NV подсчитал, кто больше всего задонатил на ВСУ и вложился в будущую победу Украины (Фото:facebook.com / GeneralStaff)

NV определил крупнейших донаторов на оборону Украины. Сколько вложили США, дополнительно потратил госбюджет, пожертвовали частные компании и собрали благотворительные фонды — в одной инфографике.

С 24 февраля 2022 года финансирование обороны и безопасности Украины, гуманитарных целей, связанных с войной, легло не только на государственный бюджет. Миллионы украинцев через донаты и благотворительные фонды, частные компании и банки, а больше всего — страны-союзники — приложились деньгами к финансированию будущей победы.

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Редактор: Александр Иванов

Теги:   Госбюджет Помощь армии Инфографика NV Помощь Запада Поддержка Украины Журнал NV Помощь ВСУ Донаты на ВСУ Благотворительный фонд Ежемесячный журнал NV №2

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