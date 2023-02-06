«Большая перестановка». Чего ждать от новых европейских ограничений на российскую нефть и нефтепродукты 6 февраля, 18:40 Сюжет Эксклюзив NV Россия начинает жить с новыми ограничениями (Фото:energyintel.com)

5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ, в том числе дизеля, нефти и мазута. Днем ранее Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ. К чему это приведет?



Соглашение между США, G7, ЕС и Австралией устанавливает лимит в $100 за баррель для нефтепродуктов высокой переработки, торгуемых с премией к сырой нефти. К этой группе относятся бензин и дизельное топливо. И $45 долларов для нефтепродуктов, торгующихся со скидкой к сырой нефти, как, например, мазут.

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До запрета баррель дизельного горючего с поставкой в Европу на международных биржах торговался примерно в районе 100−120 евро.

Также 5 февраля вступил в силу механизм определения предельных цен по морским перевозкам российской нефти в третьи страны. Исключение сделано для Болгарии и Хорватии. До конца 2023 года они могут и дальше закупать газойль. Чехия также пока может покупать российское дизтопливо, под санкции не попали и поставки по трубопроводу сообщает DW.



Предусмотрен переходный период в 55 дней для судов, перевозящих российские нефтепродукты, приобретенные и загруженные до 5 февраля 2023 года и разгруженные до 1 апреля 2023 года, указали в Совете ЕС.

Как будут работать новые санкции?

Россия в значительной степени зависит от доходов своей нефтегазовой промышленности: страна является третьим по величине производителем нефти в мире. По данным Международного энергетического агентства, только в 2021 году доход от нефти и газа составил почти половину всего федерального бюджета России, сообщает Time.