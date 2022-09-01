Путин проигрывает газовую войну. Цены на голубое топливо в Европе пошли вниз — как это поможет Украине 1 сентября, 07:35 Эксклюзив НВ Путин болен морально, психически и физически (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Страны ЕС досрочно заполнили свои газовые хранилища на 80%. Газ начал дешеветь, а у Украины появляются деньги для закупок. Есть ли шансы пройти зиму без проблем?

Этим летом, кроме настоящей войны в Украине, вся Европа наблюдает еще один акт агрессии Кремля. Россия перестала притворяться, что торговля энергоресурсами для нее только бизнес. Страна-агрессор дала понять: Европу, поддержавшую Украину финансами и оружием, ожидает по-настоящему холодная зима — с минимумом поставок российского голубого топлива.



Видео дня

Чтобы избежать критического сценария, 27 июня Совет ЕС поставил цель: к 1 ноября заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) не менее чем на 80%. Несмотря на рекордный рост цен, задачу выполнили через два месяца. Сразу начала уменьшаться и стоимость драгоценного ресурса.

НВ Бизнес выяснил, как связаны эти события, и следует ли ожидать дальнейшего уменьшения цены «голубого топлива». Это крайне важно для Украины, которая, в отличие от остальной Европы, из-за критической нехватки денег не успевает заполнить свои хранилища.



Досрочная победа

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.