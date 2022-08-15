На сколько подорожают бензин и дизель. Кабмин хочет вернуть акцизы на светлые нефтепродукты 15 августа, 12:49 АЗС заправка паливо бензин дизель (Фото:REUTERS / Lukas Barth)

Кабмин хочет вернуть акцизы на светлые нефтепродукты. Подорожают ли бензин и дизель на АЗС?



Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога. Фактически, этот документ предлагает отменить льготное налогообложение светлых нефтепродуктов.

Видео дня

Ставка акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.



«Ставка 100 евро — это ощутимо меньше, чем было раньше ( в среднем 135 евро). То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горючего составит 4 грн/л ( с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть больше 10% от цены на автогаз», — написал в facebook Сергей Куюн, директор консалтингового агентства А-95.



По подсчетам Куюна, бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц ( 3,6 млрд грн с НДС). Хотя по данным Мининфраструктуры, приведенным в пояснительной записке, речь идет о 2 млрд грн в месяц.

«Подорожание бензина и дизтоплива НЕ БУДЕТ!», — уверен Куюн. Он объясняет это уменьшением мировых цен на нефть. «Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 — 50−52 грн/л, дизтопливо — 51−53 грн/л. Стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ ( 27−28 грн/л). Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется», — написал Сергей Куюн.

Напомним, что светлые нефтепродукты облагаются НДС по льготной ставке: 7% вместо 20%.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.