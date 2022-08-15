На сколько подорожают бензин и дизель. Кабмин хочет вернуть акцизы на светлые нефтепродукты

15 августа, 12:49
АЗС заправка паливо бензин дизель (Фото:REUTERS / Lukas Barth)

АЗС заправка паливо бензин дизель (Фото:REUTERS / Lukas Barth)

Автор: Артем Ильин

Кабмин хочет вернуть акцизы на светлые нефтепродукты. Подорожают ли бензин и дизель на АЗС?

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины Проект Закона о внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины по ставкам акцизного налога. Фактически, этот документ предлагает отменить льготное налогообложение светлых нефтепродуктов.

Видео дня

Ставка акцизного налога на бензины моторные, тяжелые дистилляты и другие нефтепродукты, сжиженный газ, бутан, изобутан в размере 100 евро за 1000 литров.

«Ставка 100 евро — это ощутимо меньше, чем было раньше ( в среднем 135 евро). То есть правительство решило начинать с мягкого варианта. В гривне акциз на все марки горючего составит 4 грн/л ( с НДС). Это 8% от розничной цены на бензин и ДТ и чуть больше 10% от цены на автогаз», — написал в facebook Сергей Куюн, директор консалтингового агентства А-95.

По подсчетам Куюна, бюджет может рассчитывать на 3,39 млрд грн в месяц ( 3,6 млрд грн с НДС). Хотя по данным Мининфраструктуры, приведенным в пояснительной записке, речь идет о 2 млрд грн в месяц.

«Подорожание бензина и дизтоплива НЕ БУДЕТ!», — уверен Куюн. Он объясняет это уменьшением мировых цен на нефть. «Акциз перекроет это снижение, в результате чего цены стабилизируются у текущих отметок: бензин А-95 — 50−52 грн/л, дизтопливо — 51−53 грн/л. Стабилизируется на текущих значениях и цена на сжиженный газ ( 27−28 грн/л). Ценовая пропорция газ-бензин будет составлять около 60%, то есть эффективность использования автогаза полностью сохраняется», — написал Сергей Куюн.

Напомним, что светлые нефтепродукты облагаются НДС по льготной ставке: 7% вместо 20%.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   АЗС Акциз Законопроект Бензин Дизтопливо Сергей Куюн Цены на бензин

Эксклюзивы НВ

Журналист Роман Доброхотов, основатель издания The Insider (Фото:Роман Доброхотов via Facebook)
«Билет в один конец» /
Кого из РФ отправляют на войну и почему родители предпочитают деньги вместо сына — интервью с Доброхотовым
15 августа, 08:58
Страны
Строители устанавливают бетонные блоки с колючей проволокой на границе Восточного Берлина. Вывески всемирно известных продовольственных брендов на магазинах Себастьянштрассе, которая останется за стеной, надолго станут сладкими мечтами для большинства восточных немцев. 16 августа 1961 года. (Фото:Bundespresseamt (BPA))
Кремлевская стена-2 /
Почему 61 год назад Конрад Аденауэр согласился разделить Берлин стеной — история в фото
14 августа, 11:19
Геополитика
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Рынок или ФРС. Кто прав?

Каждый кризис, большой или маленький, всегда приносит что-нибудь новое. В нынешней ситуации необычно противостояние или, вернее сказать, разное видение состояния дел и перспектив экономики рынком и центральным банком США.

14 августа, 09:31
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X