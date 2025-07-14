После изгнания России. Бывший союзник Кремля нашел нового инвестора для стратегического морпорта

Генеральное управление сухопутных и морских портов Сирии подписало соглашение на 800 миллионов долларов с компанией DP World из ОАЭ по укреплению инфраструктуры сирийских портов и логистических услуг.

Об этом пишет Reuters.

Это соглашение является продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного между двумя сторонами в мае.

Соглашение с DP World, дочерней компанией инвестиционной компании Dubai World из Объединенных Арабских Эмиратов, сосредоточено на развитии многоцелевого терминала в Тартусе на средиземноморском побережье Сирии и сотрудничества в создании промышленных зон и зон свободной торговли.

Реклама

Читайте также: Трамп отменил санкции против Сирии

«В прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении программы санкций США в отношении Сирии, что открыло путь к прекращению изоляции страны от международной финансовой системы и восстановлению ее экономики, разрушенной гражданской войной», — говорится в публикации. — «Снятие санкций США также откроет путь для большего участия гуманитарных организаций, работающих в Сирии, что облегчит иностранные инвестиции и торговлю по мере восстановления страны».

В январе 2025 года новые власти Сирии разорвали соглашение с российской компанией Стройтрансгаз об инвестициях в порт Тартус, где находится единственная зарубежная база военно-морского флота России, сообщало издание The Moscow Times.

Правительство России заключило соглашение с экс-президентом Сирии Башаром Асадом об аренде порта Тартус на 49 лет в апреле 2019 года.

«Тогда же был подписан инвестконтракт со Стройтрансгазом, по условиям которого Москва обещала вложить в модернизацию гавани более $500 млн в следующие четыре года», — говорится в публикации. — «Сколько в итоге инвестировали российские власти, неизвестно. В Дамаске рассчитывали, что производительность порта увеличится с 4 до 38 млн тонн в год».

Расположенная там военная база давала России прямой выход к Средиземному морю и, наряду с аэродромом в Хмеймиме, служила ключевым пунктом для распространения влияния Кремля на Ближний Восток и Африку, а также хабом для переброски войск, наемников и оружия, отмечает The Moscow Times.

Как сообщалось, Сирия планирует печатать валюту нового дизайна в ОАЭ и Германии вместо России.

Более 2 миллионов сирийцев вернулись на родину после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.