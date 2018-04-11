Бывший представитель Украины в МВФ решил вернуться в НБУ

Экс-представитель Украины в МВФ Петрик претендует на должность члена совета НБУ

Бывший представитель Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Александр Петрик является кандидатом на должность члена совета Национального банка Украины (НБУ).

Соответствующую декларацию за 2017 год он заполнил в качестве кандидата на должность члена совета НБУ, передают Українські Новини.

В середине апреля 2013 года Петрик был освобожден от должности директора генерального экономического департамента НБУ и назначен представителем Украины в МВФ.

В июле 2016 года Верховная Рада назначила 4 членов совета НБУ по своей квоте.

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко назначил членами совета Национального банка по своей квоте Богдана Данилишина и Василия Фурмана, но остались вакантными должности еще двух членов совета. В настоящее время квота Президента в совете НБУ остается незаполненной.

Согласно закону, состав совета НБУ формируют парламент и президент - по 4 члена каждый. Также туда входит глава НБУ по должности.