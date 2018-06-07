Бывший глава Нацкомиссии по энергетике не попал в штат

0 комментировать
Вовка не будет в штате НКРЭКУ
Фото: УКМЦ

Вовка не будет в штате НКРЭКУ

Экс-глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк не будет занимать место советника в штате регулятора.

Об этом журналистам сообщила новая глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает Укринформ.

"Должность советника в штате не предусмотрена", - сказала она.

По ее словам, в данный момент она не общается с Вовком, их отношения раньше складывались на уровне руководитель-подчиненный.

Ранее некоторые СМИ прочили Вовку должность советника главы НКРЭКУ.

Напомним, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.

Порошенко 30 мая подписал приказ об увольнении Вовка с должности председателя НКРЭКУ.

Накануне на должность председателя НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.

В состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны выбирать по два новых представителя.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове