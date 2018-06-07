Бывший глава Нацкомиссии по энергетике не попал в штат

Вовка не будет в штате НКРЭКУ

Экс-глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк не будет занимать место советника в штате регулятора.

Об этом журналистам сообщила новая глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает Укринформ.

"Должность советника в штате не предусмотрена", - сказала она.

По ее словам, в данный момент она не общается с Вовком, их отношения раньше складывались на уровне руководитель-подчиненный.

Ранее некоторые СМИ прочили Вовку должность советника главы НКРЭКУ.

Напомним, что экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк подал свою кандидатуру на участие в конкурсе по отбору новых членов регулятора.

Впрочем, конкурсная комиссия по отбору новых членов в НКРЭКУ не допустила Вовка к конкурсу из-за отсутствия опыта.

Позже в СМИ появилась информация, что Волк сам отказался от планов продлить свои полномочия в регуляторе.

Порошенко 30 мая подписал приказ об увольнении Вовка с должности председателя НКРЭКУ.

Накануне на должность председателя НКРЭКУ была избрана Оксана Кривенко.

В состав Национальной комиссии входит 6 человек. В марте 2017 года Порошенко утвердил план ротации всего состава НКРЭКУ. Каждые полгода в комиссии должны выбирать по два новых представителя.