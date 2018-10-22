Экс-президент Гарварда рассказал, как повысить эффективность украинской экономики

По словам Саммерса, другие страны вслед за США начнут снижать налоговую нагрузку, чтобы конкурировать за денежные потоки

Украине нужны структурные реформы, гибкий рынок труда и динамичная налоговая система для того, чтобы быть более эффективной экономикой.

Об этом в интервью НВ заявил экс-министр финансов США Ларри Саммерс.

Он считает, что правительство должно стимулировать экономический рост страны.

"Это ведь не будет для вас новостью, если я напомню о необходимости приватизации и проведении структурных реформ. Украине нужен более гибкий рынок труда, чтобы неэффективного сотрудника можно было легко уволить. Чтобы люди не сидели годами на низкой зарплате только потому, что они не хотят переезжать работать в другой город или другой регион страны", - рассказал Саммерс.

Кроме того, правительство должно менять налоговые ставки, реагируя на текущие вызовы.

"Раньше бизнесмен платил по одним и тем же налоговым ставкам в 25 лет, когда только начинал свой бизнес, и в 65, когда уходил на пенсию. Сейчас фискальная ситуация динамична. Посмотрите на налоговую реформу Дональда Трампа. Она задумана как способ привлечения инвестиций в Америку. Я не удивлюсь, если вслед за США другие развитые и развивающиеся страны начнут снижать налоговую нагрузку, чтобы конкурировать за денежные потоки”, - подчеркнул Саммерс.

Читайте интервью с Ларри Саммерсом в свежем номере журнала Новое Время – №38 от 18 октября 2018 года.