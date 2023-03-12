Наибольшее в истории. Рада планирует увеличение расходов бюджета на 500 млрд грн — нардеп
Верховная рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)
Расходы бюджета Украины планируется увеличить более чем на 500 млрд грн, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в воскресенье, 12 марта.
По его словам, речь идет об увеличении военных расходов. Изменения планируются уже в этом месяце.
"Это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины", - написал Железняк.
В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. На национальную безопасность и оборону было предусмотрено 1,1 трлн (50% всего бюджета). Дефицит заложили в размере 38 млрд долларов.
В феврале 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по увеличению расходов бюджета на 5,5 млрд грн.
Позже министр финансов Сергей Марченко заявил, что его ведомство готовит изменения в расходную часть госбюджета на 2023 год.