Наибольшее в истории. Рада планирует увеличение расходов бюджета на 500 млрд грн — нардеп 12 марта, 17:22 Верховная рада Украины (Фото:Пресс-служба Верховной Рады Украины)

Расходы бюджета Украины планируется увеличить более чем на 500 млрд грн, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в воскресенье, 12 марта.

По его словам, речь идет об увеличении военных расходов. Изменения планируются уже в этом месяце.



"Это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины", - написал Железняк.

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В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла госбюджет на 2023 год. На национальную безопасность и оборону было предусмотрено 1,1 трлн (50% всего бюджета). Дефицит заложили в размере 38 млрд долларов.

В феврале 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по увеличению расходов бюджета на 5,5 млрд грн.

Позже министр финансов Сергей Марченко заявил, что его ведомство готовит изменения в расходную часть госбюджета на 2023 год.