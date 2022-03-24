Прирост остановится к концу года. Дальше падение — Илья Пономарев об уходе западных нефтесервисных компаний из России 24 марта, 11:45 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Илья Пономарев (Фото:Александр Медведев / НВ)

Западные нефтесервисные компании занимают 10−15% рынка России. Но их уход из РФ приведет к сокращению добычи нефти и газа. В этом уверен Илья Пономарев, оппозиционный российский политик и экс-топ-менеджер нефтегазовых компаний.

Четыре крупнейшие мировые нефтесервисные компании заявили о сокращении бизнеса в России. Это Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford International. Более того, американская Halliburton заявила об остановке деятельности в РФ.

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С их помощью российские компании ведут добычу нефти и газа. Что теперь будет с этим сегментом бизнеса в РФ? НВ Бизнес узнавал у Ильи Пономарева, бывшего депутата госдумы России, который с 2016 года живет в Украине и даже получил украинское гражданство. До похода в политику он работал в нефтегазовой компании ЮКОС и российском подразделении нефтесервисной компании Schlumberger, поэтому знаком с бизнесом изнутри.

— Все четыре крупнейшие мировые нефтесервисные компании заявили о сокращении инвестиций и внедрении новых технологий в РФ. Насколько это большой удар по нефтегазовому сектору России?

— Когда я там работал, то западный нефтяной и нефтесервисный бизнес занимал 10−15% рынка. Все остальное делали российские компании. Потому что большое количество операций не требует космических технологий. Но самые сложные, самые передовые операции — это западные компании.

На мой взгляд это решение само по себе не приведет к резкому спаду добычи. Но точно будет означать сначала прекращение прироста. И потом начнется непрерывный спад.

Но западный бизнес также является поставщиком оборудования для отрасли. Schlumberger владеет крупнейшим в России заводом по производству погружных насосов, которые важны для нефтяных компаний. Оборудование для производства установок сжиженного газа — это компания Linde, которая тоже заявила об уходе.

Газокомпрессорное оборудование — тоже все западные производители. Их три. И все сказали, что с Россией работать не будут.

— В какой период времени может начаться спад добычи?

— Прирост остановится до конца этого года. Дальше падение.

— Западные нефтесервисные компании работали с частными или государственными российскими заказчиками? Газпром, Роснефть?

— Там частных почти не осталось. Крупнейшим заказчиком является Роснефть. Важным заказчиком является Газпром. Но у него есть собственное сервисное подразделение. Главное размер. Их услуги достаточно дорогие. Поэтому им самим не интересно заниматься единичными проектами.

— На их услуги больше завязаны добыча нефти или газа?

— Больше нефть чем газ. Потому что газовые месторождения проще геологически.

— Вы сказали, что у Schlumberger есть завод в РФ. Что с ним будет? Остановлен, заморожен, вывезено оборудование?

— Оборудование не будет вывозиться — это 100%. Что с ним будет? Пока у меня точной информации нет. Я попробовал выяснить, но насколько понимаю, в самой Schlumberger решение пока не принято. Но даже западные нефтяные компании, которые уходят из России, грубо говоря, отдают ключи от своих месторождений россиянам. Их персонал уходит, его там больше нет. Но нет такого, чтобы они закрывали, останавливали добычу, снимали оборудование. Я думаю, они будут пытаться эти активы продать. И Schlumberger будет пытаться сделать то же самое.

— Кто составляет костяк персонала в российских подразделениях этих четырех компаний?

— На 90% конечно местные, которые выполняют огромное количество технической работы. Там безусловно есть экспаты. Это люди, которые занимаются управлением, которые являются транснациональным персоналом. Они являются носителями знаний.

— Это сотни или тысячи работников?

— В Schlumberger, которая была самой большой в России, работает порядка 12 тыс. человек.

По данным НВ Бизнес, у Halliburton в России работало около 3 тыс. человек. Другие компании не раскрывают численность своих российских подразделений.

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