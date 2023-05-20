Пять ошибок бизнеса. Почему у работодателей не получается оформить бронирование сотрудников от мобилизации 20 мая, 16:16 NV Премиум Какие ошибки допускает бизнес, бронируя сотрудников от мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Успех оперативного рассмотрения заявок бизнеса на бронирование работников от мобилизации зависит не только от органов государственной власти. Ошибки допускают и сами работодатели.

Об этом в колонке для NV Бізнес написали Антон Синцов и Юна Потемкина, советники юридической фирмы Asters.