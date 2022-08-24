Страна, меняющая мир. Как продавать бренд Украина инвесторам после победы — шесть идей от Oliver Wyman, Fedoriv, Banda и других 24 августа, 09:15 Эксклюзив НВ У Украины высокие шансы сделать свой бренд востребованным среди инвесторов (Фото:коллаж НВ)

Что нужно сделать, чтобы инвесторы заговорили об Украине. И почему об этом надо думать уже сейчас



Более $113 млрд прямых потерь получила Украина из-за агрессии России, подсчитали в KSE Institute в конце августа. Украинские и международные эксперты не первый месяц обсуждают, кто и как будет вкладывать средства в восстановление страны. На конференции в швейцарском Лугано Украина уже презентовала первые идеи плана по развитию, восстановлению инфраструктуры и строительству жилья стоимостью $750 млрд. Крайне важно в этом процессе и то, как инвесторы будут воспринимать нашу страну.

Видео дня

Украина празднует 31 годовщину независимости. Но до сих пор нельзя сказать, что у нее есть четкое позиционирование в мире. Как продавать бренд «Украина» в мире после победы? Мы спросили совета у специалистов из Украины и США. На вопрос НВ ответчают Адриан Сливоцкий, Андрей Федоров, Игорь Гут, Дмитрий Адабир, Александр Смирнов и Анна Арима.

Адриан Сливоцкий Американский бизнес-футуролог, партнер компании Oliver Wyman, член Совещательного совета и преподаватель Львовской бизнес-школы УКУ

Модерный бренд «Украина» родился в 1986 году. Тогда Украина впервые ворвалась в сознание всего мира, хотя и в трагическом контексте. Все слышали об Украине. Украина = Чернобыль. Украинцы — несчастливцы.

Эволюция бренда сделала шаг вперед в 2004 году. Тогда произошла известная всеми и широко отчитавшаяся Оранжевая Революция. Украинцы — любители свободы, демократии, честных выборов. Украинцы готовы сражаться за эти ценности.

Далее — Революция Достоинства. Украинцы готовы жертвовать жизнью ради свободы, демократии, ради человеческого достоинства. Украинцы — европейцы.

Сегодня бренд «Украина» быстро набирает глубокие значения, мощности и многогранности. Вышколенное в военном формате, отважное, действует благоразумно, сосредоточенно, асимметрично.

Политики и дипломаты умеют выразиться убедительно, безупречным английским. Умеют сотрудничать и требовать .

Деятели искусств общаются по всему миру. Украинское кино — столетнее, прекрасное, с вызовом, высококачественное.

Украинский край — это не только пшеница, уголь, металлы, а также софистифицированная IT-отрасль, которая, кстати, играет колоссальную роль в войне.

Украина — это край волонтеров, их сотни тысяч, помогающих тем, кто в этом нуждается. Это страна самопомощи.

Безумно быстрое развитие бренда — уникальное в мире. Украинцы — борцы, бойцы за свободу, за человеческое достоинство, за демократию, за свою культуру, за свою своеобразную идентичность. Борцы, заискрившие воображение всего мира.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.