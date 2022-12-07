Табак, отели и торговля властью. В чем НАБУ и САП подозревают одесситов Кауфмана и Грановского 7 декабря, 07:40 Эксклюзив НВ Одессита Бориса Кауфмана подозревают в создании преступной организации (Фото:Odessa Media)

Влиятельный одесский бизнесмен Борис Кауфман не смог покинуть территорию Украины, а затем привлек внимание детективов НАБУ. Чем владеет бизнесмен?

Известный одесский бизнесмен Борис Кауфман привлек внимание правоохранителей. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Кауфману и его партнеру экс-депутату Александру Грановскому. Их считают создателями преступной организации, которая контролировала Одесский горсовет, бюджетные расходы города, работу коммунальных предприятий и «совершала другие коррупционные преступления».

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Кауфман заинтересовал правоохранителей

Неприятности Кауфмана начались в августе, когда он не смог покинуть территорию Украины после краткого визита из Греции. На первый взгляд, у предпринимателя были законные основания для выезда — «белый билет» и трое детей, сообщает Украинская правда. Государственное бюро расследований (ГБР) издало в отношении бизнесмена так называемый «индекс В». Т. е. пограничники должны внимательно изучить все документы лица, которое пересекает границу. Проверка, как правило, занимает несколько часов. Но, по информации Украинской правды, бизнесмен не стал дожидаться ее результатов и решил не выезжать.

5 декабря появилось сообщение о том, что предпринимателя задержали детективы НАБУ.

Следствие считает, что с осени 2021 года преступная организация распоряжалась бюджетными средствами, контролировала застройку в Одессе, работу коммунальных предприятий и сотрудничество с бизнесом. Ее участники якобы подкупали чиновников и депутатов горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.

«Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета», — считают в САП.

Действия предпринимателя и народного депутата IV созыва квалифицируются по двум статьям уголовного кодекса — создание преступной организации (от 7 до 12 лет заключения), неправомерная выгода служебному лицу (от 4 до 8 лет). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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