Табак, отели и торговля властью. В чем НАБУ и САП подозревают одесситов Кауфмана и Грановского
Одессита Бориса Кауфмана подозревают в создании преступной организации (Фото:Odessa Media)
Влиятельный одесский бизнесмен Борис Кауфман не смог покинуть территорию Украины, а затем привлек внимание детективов НАБУ. Чем владеет бизнесмен?
Известный одесский бизнесмен Борис Кауфман привлек внимание правоохранителей. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Кауфману и его партнеру экс-депутату Александру Грановскому. Их считают создателями преступной организации, которая контролировала Одесский горсовет, бюджетные расходы города, работу коммунальных предприятий и «совершала другие коррупционные преступления».
Чем известны бизнесмены и что им «светит», если их вина будет доказана?
Кауфман заинтересовал правоохранителей
Неприятности Кауфмана начались в августе, когда он не смог покинуть территорию Украины после краткого визита из Греции. На первый взгляд, у предпринимателя были законные основания для выезда — «белый билет» и трое детей, сообщает Украинская правда. Государственное бюро расследований (ГБР) издало в отношении бизнесмена так называемый «индекс В».
5 декабря появилось сообщение о том, что предпринимателя задержали детективы НАБУ.
Следствие считает, что с осени 2021 года преступная организация распоряжалась бюджетными средствами, контролировала застройку в Одессе, работу коммунальных предприятий и сотрудничество с бизнесом. Ее участники якобы подкупали чиновников и депутатов горсовета, чтобы те принимали нужные им решения.
«Фактически преступная организация контролировала все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки дня сессий Одесского городского совета», — считают в САП.
Действия предпринимателя и народного депутата IV созыва квалифицируются по двум статьям уголовного кодекса — создание преступной организации (от 7 до 12 лет заключения), неправомерная выгода служебному лицу (от 4 до 8 лет). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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