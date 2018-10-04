Большой бизнес заплатил в 1,5 раза больше налогов на прибыль

Крупнейшие компании-налогоплательщики Украины за январь-сентябрь 2018 года увеличили уплату налога на прибыль на 52,4% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 56,9 млрд.

Такие данные сообщил Офис крупнейших налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Поступления от налога на добавленную стоимость от данной категории налогоплательщиков увеличились на 10,2% - до 94,1 млрд грн.

В целом с начала года крупнейшие компании уплатили в госбюджет 223 млрд грн, что на 15,1% больше прошлогоднего показателя за этот же период.

В том числе в Киева уплачено 166,7 млрд грн, Днепре – 21,9 млрд грн, Харькове – 12,7 млрд грн, Запорожье – 11,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что ГФС утвердила реестр крупнейших налогоплательщиков на 2019 год. В следующем году количество таких компаний увеличится на 10%, до 1500 предприятий.