Крупный бизнес стал платить большие налоги

Платежи налога на прибыль выросли на 18 млрд в сравнении с прошлым годом - до 38,2 млрд грн

В течение пяти месяцев 2018 года плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 132, 2 млрд грн, что на 19,7% (21,7 млрд грн) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе офиса.

В Днепре крупный бизнес заплатил 13,7 млрд грн налогов, Запорожье - 6,4 млрд грн, Львове - 2,2 мрлд грн, Одессе - 3,5 млрд грн, Харькове - 5 млрд грн, Киеве - 101,4 млрд грн).

Судьба налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом, составила 60% от общего сбора в государственный бюджет налоговых платежей по Украине.

Платежи налога на прибыль выросли на 18 млрд в сравнении с прошлым годом - до 38,2 млрд грн. Темп прироста составил 89%. Платежа налога на добавленную стоимость увеличились на 7,3 млрд грн - 58,5 млрд грн.

При этом уплата отечественного акциза уменьшилась на 13,9% - до 21,5 млрд грн против 24,9 млрд грн в прошлом году.

Кроме того, произошел прирост платежей по налогу с доходов физических лиц с заработной платы и единого социального взноса. Так, с начала 2018 году до сводный бюджет поступило 8,8 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 28% (на 1,9 млрд грн) больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

В течение пяти месяцев этого года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 19,5 млрд грн единого социального взноса, что на 33% (4,7 млрд грн) больше прошлогодних показателей. Поступление военного сбора выросли почти на 23% (332 млн грн) - до 1,7 млрд грн.