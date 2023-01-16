Вероятность более 60%. Большинство экономистов прогнозируют рецессию в США в текущем году — WSJ 16 января, 13:50 Экономисты предполагают, что рецессия будет относительно неглубокой и недолгой (Фото:Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ)

Экономисты ожидают, что более высокие процентные ставки подтолкнут экономику США к рецессии в этом году, несмотря на признаки ослабления инфляции.

Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса The Wall Street Journal, передает Интерфакс-Украина.



Эксперты оценивают вероятность рецессии в ближайшие двенадцать месяцев в 61%, что не слишком отличается от октябрьского показателя в 63%.

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Первоначально Федеральная резервная система надеялась, что сможет ослабить инфляцию за счет замедления темпов экономического роста, однако, как заявили три четверти респондентов, ФРС не удастся этого сделать.

Между тем прогноз для инфляции улучшился. Экономисты ожидают, что к концу этого года она упадет до 3,1% (в октябре прогноз находился на уровне 3,3%). Предполагается, что к концу 2024 года она опустится до 2,4% - этот прогноз почти не отличается от результатов предыдущего опроса.

Ранее сообщалось, что индекс потребительских цен в США в декабре вырос на 6,5% в годовом исчислении, замедлившись с пиковых 9,1% в июне.

Хотя экономисты не считают, что рецессии можно будет избежать, они предполагают, что она будет относительно неглубокой и недолгой. В среднем прогнозируется, что экономика вырастет на 0,1% в годовом исчислении в первом квартале, а затем снизится на 0,4% в апреле-июне. В третьем квартале изменений не ожидается, а в октябре-декабре предполагается повышение на 0,6%. В целом по итогам 2023 года ожидается подъем ВВП на 0,2%.

По прогнозам, американские компании будут сокращать штаты сотрудников со второго квартала и до конца текущего года. В результате среднемесячное снижение числа рабочих мест в экономике страны в 2023 году будет составлять около 7 тыс.

Эксперты ожидают, что Федрезерв повысит процентные ставки в этом году до 5% годовых, что совпадает с собственными оценками ФРС.

Всемирный банк предупредил о предстоящей рецессии в мировой экономике. Так, рост мирового ВВП составит всего 1,7% в текущем году. Это примерно в два раза меньше, чем прогнозировалось в июне. Это будет третий худший результат за последние три десятилетия после сокращений 2009 и 2020 годов.

Крупнейшие банки США готовятся к рецессии и снижению прибыли. Ожидается, что шесть крупнейших банков США сообщат о падении прибыли в среднем на 17% по итогам квартала.

Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по рецессии в еврозоне на 2023 год. Теперь банк прогнозирует небольшой рост европейской экономики. Goldman пересмотрел прогноз благодаря падению цен на природный газ и открытию границ Китая. Еще в ноябре 2022 года банк прогнозировал сокращение на 0,1% для региона.